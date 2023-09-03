Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Приморье перевернулось рыболовецкое судно

В заливе Петра Великого вблизи берегов Приморского края при выборке трала опрокинулось маломерное рыболовное судно. В результате один член экипажа погиб, поиск еще одного продолжается. Четыре человека были спасены находившимися рядом судами.

По данным Приморской транспортной прокуратуры, инцидент произошел около 22:40 по владивостокскому времени (15:40 мск) 2 сентября. Температура морской воды вблизи Владивостока в настоящее время составляет 24 градуса.

«Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Алексей Чернышев, Владивосток

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...