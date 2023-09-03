В Приморье перевернулось рыболовецкое судно

В заливе Петра Великого вблизи берегов Приморского края при выборке трала опрокинулось маломерное рыболовное судно. В результате один член экипажа погиб, поиск еще одного продолжается. Четыре человека были спасены находившимися рядом судами.

По данным Приморской транспортной прокуратуры, инцидент произошел около 22:40 по владивостокскому времени (15:40 мск) 2 сентября. Температура морской воды вблизи Владивостока в настоящее время составляет 24 градуса.

«Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Алексей Чернышев, Владивосток