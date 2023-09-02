Воронежский «Факел» крупно уступил самарским «Крыльям Советов» в РПЛ

В выездном матче седьмого тура Российской премьер-лиги воронежский «Факел» уступил самарским «Крыльям Советов» - 0:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Первый гол гости забили на 28-й минуте, когда Фернандо Костанца получил право пробить пенальти. Во втором тайме «Факел» сделал замены, чтобы усилить атаку, однако в итоге пропустили в результате двух резких ответных атак «Крыльев» - на 66-й минуте и на 70-й. Воронежский клуб остался на 14-м месте с четырьмя очками в активе.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Факела» Вадим Евсеев назвал прошедшую игру «худшей» за все то время, которое он работает с командой. «Я об этом сказал ребятам в раздевалке. Мы знали и сильные, и слабые стороны соперника, но во втором тайме попались на их быстрых контратаках. Наверное, команда перегорела от большого желания набрать очки,- предположил наставник. - Благодарен болельщикам, что в любое время, при любом результате команду поддерживают. С такими болельщиками и подниматься с колен быстрее, для футболистов эта поддержка много значит. Рук никто не должен опускать, ситуация у нас никогда не была легкой».

В восьмом туре РПЛ «Факел» 17 сентября встретится с «Уралом» в Екатеринбурге.

Владимир Зоркий