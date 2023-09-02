В Магнитогорске открыли обновленное общежитие МГТУ имени Носова

После реконструкции открылось общежитие Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И. Носова в Магнитогорске. В нем приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук, сообщает пресс-служба правительства региона.

Реконструкция прошла в рамках национального проекта «Наука и университеты». Обновленное общежитие вместит более 260 студентов и аспирантов, в том числе предусмотрены условия для маломобильных людей.

В рамках ремонта в здании заменили инженерные системы, кровлю, лифты, двери, окна, смонтировали и утеплили вентилируемый фасад. Также проведен монтаж современных систем пожарной, охранной, экстренной сигнализации, системы видеонаблюдение по этажам и периметру. В цоколе оборудованы два тренажерных зала с душевыми и раздевалками, прачечная.

В планах реконструкция еще одного общежития МГТУ имени Г.И. Носова и капитальный ремонт двух. Всего в вузе 12 общежитий, которые вмещают 2200 человек.