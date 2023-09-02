«Трактор» одержал победу в первом матче сезона

Челябинский «Трактор» начал выступление в новом сезоне регулярного чемпионата КХЛ с победы над тольяттинской «Ладой» в гостях. Черно-белые дважды поразили ворота соперника: отличились Сергей Калинин и Антон Бурдасов – оба в третьем периоде. Единственная шайба на счету хозяев заброшена Никитой Попугаевым на четвертой минуте встречи.

«Неплохо начали, присутствовало небольшое давление, что сказалось на передачах. Немного заигрывались. В зоне атаки пытались сыграть до верного, - прокомментировал игру главный тренер “Трактора” Анвар Гатиятулин. – Активно играли на протяжении всего матча, вынудили соперника ошибиться, забили нужные голы и победили».

Впереди у «Трактора» очередной гостевой матч: 4 сентября челябинцы сыграют с «Ак Барсом».