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Футбольный клуб «Пари НН» нанес на форму цитаты Максима Горького

В сезоне 2023-2024 годов нижегородский футбольный клуб «Пари НН» проведет ряд матчей в специальной форме, выполненной в черно-желтых тонах. В пресс-службе клуба сообщили, что дизайн формы посвящен 155-летию писателя Максима Горького. Образцы формы в виде гигантских футболок появились на фасадах домов в Нижнем Новгороде.

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Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

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Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

На форме нанесены портрет писателя и вертикальная полоса, составленная из его цитат. Первый матч в новой форме «Пари НН» сыграл 2 сентября на своем поле с казанским «Рубином» и выиграл 2:1.

Андрей Репин

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