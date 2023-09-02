Футбольный клуб «Пари НН» нанес на форму цитаты Максима Горького

В сезоне 2023-2024 годов нижегородский футбольный клуб «Пари НН» проведет ряд матчей в специальной форме, выполненной в черно-желтых тонах. В пресс-службе клуба сообщили, что дизайн формы посвящен 155-летию писателя Максима Горького. Образцы формы в виде гигантских футболок появились на фасадах домов в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Следующая фотография 1 / 3 Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

На форме нанесены портрет писателя и вертикальная полоса, составленная из его цитат. Первый матч в новой форме «Пари НН» сыграл 2 сентября на своем поле с казанским «Рубином» и выиграл 2:1.

Андрей Репин