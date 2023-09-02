2 сентября в столице Удмуртии стартовали гонки «Ижевской регаты»

Гонки второго открытого кубка Удмуртии «Ижевская регата» стартовали на акватории городского пруда 2 сентября. Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона, мероприятие началось с концертной программы музыкальных групп, поддержать участников регаты также приехали байкеры.

«На самом деле “Ижевская регата”, конечно же, не вторая. Более 30 лет назад такие гонки в Удмуртии проводились регулярно, но в 2022 году при поддержке главы республики Александра Бречалова мы возобновили соревнования и организовали первую регату. Тогда в ней приняли участие 20 команд, а в этом году уже 23. Гоняться к нам приезжают коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми. Есть даже мастер спорта из Белоруссии. Но главное — интерес к парусному спорту растет здесь, в Удмуртии. В прошлом году в списках было только 12 местных команд, в этом — уже 16»,— поделился председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Участники регаты отметили высокий уровень организации соревнований и теплый прием зрителей. Отмечается, что некоторые команды, в том числе и из других регионов, участвуют уже не в первый раз.

3 сентября соревнования продлятся до вечера. Победитель определится по итогам двух гоночных дней. Помимо гонок спортсменов и гостей мероприятия ожидает старт детской регаты, отчетный концерт детской творческой студии ZSKILLS и выступление финалиста «Х-Фактор Беларусь», члена жюри и наставницы проекта «Голос Удмуртии» Анеты Капба, а также официальное награждение команд.