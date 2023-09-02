В Каменске-Уральском восьмиклассник скончался после линейки 1 сентября. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что во время прогулки подросток почувствовал себя плохо и упал на землю, после чего другие школьники вызвали скорую помощь. Врачи не смогли помочь мальчик, констатировав его смерть.

По предварительной информации, подростку стало плохо от вдыхания паров газовой смеси из баллона. В кармане его одежды находился баллончик для заправки газовых устройств.

Школьник воспитывался в полной семье. На учете в органах системы профилактики не состоял.

В данный момент проводится доследственная проверка, находящаяся на контроле прокуратуры. Кроме того, надзорное ведомство инициировало собственную проверку, в ходе которой даст правовую оценку деятельности органов системы профилактики по работе с указанным подростком и его семьей.

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