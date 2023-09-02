Четверо жителей Курской области погибли в ходе спецоперации

В боях во время специальной военной операции России на Украине погибли четверо жителей Курской области. Об этом сообщили в облправительстве.

Рядовой Алексей Маврин из поселка Коренево в возрасте 46 лет погиб 3 августа в бою погиб рядовой Алексей Маврин из поселка Коренево. Он родился в Приморском крае, но в последнее время жил в Курской области. В мае 2023 года заключил контракт на военную службу.

Рядовой Константин Фомин из Железногорска погиб 24 августа. Он был призван в рамках частичной мобилизации.

Военнослужащий контрактной службы Константин Арепьев погиб в возрасте 23 лет. Он родился в Курске, жил в поселке Маршала Жукова. Боец «проявил истинное мужество и отвагу, пожертвовав собой ради других».

Младший сержант командиром боевой машины в войсках ВДВ Николай Дураков заключил контракт в 2022. Он родился в 1998 году в деревне Будановка Золотухинского района. Учился в местной школе и Курском электромеханическом техникуме. Дата и подробности гибели не сообщаются.

Александр Прытков

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