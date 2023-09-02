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Коммерсантъ FM
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РЖД обновит оборудование на парковке Павелецкого вокзала после пробки

В Дирекции железнодорожных вокзалов (ДЖВ, структура РЖД) пообещали в ближайшее время обновить оборудование на парковке у московского Павелецкого вокзала после того, как там сегодня, 2 сентября, из-за технической неисправности возникла пробка.

«Для устранения сложившейся ситуации на парковке Павелецкого вокзала, вызванной технической неисправностью, были приняты необходимые меры, а также направлен дополнительный персонал вокзального комплекса… Для исключения подобных ситуаций планируется обновить оборудование парковке»,— пояснили «РИА Новости» в пресс-службе дирекции. Точные сроки обновления оборудования там не назвали.

Как сообщал Telegram-канал Baza, сегодня днем порядка 50 машин долгое время не могли выехать с парковки торгового центра у Павелецкого вокзала из-за поломки терминала на выезде со стоянки. В результате образовался большой затор. Кроме того, водителям из-за случившегося пришлось переплачивать за время нахождения на парковке.

Александр Кислов

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