ФК «Урал» проиграл «Ахмату» в Екатеринбурге

Футбольный клуб «Урал» в матче седьмого тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл «Ахмату» из Грозного. Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончилась со счетом 0:1 (0:1) в пользу гостей. За матчем на трибунах наблюдали более 10,3 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Урал» Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

В конце первого тайма нападающий «Ахмата» Мохамед Конате забил свой третий гол в нынешнем сезоне, реализовав пенальти.

ФК «Урал» после поражения остался на третьем месте в таблице РПЛ с 13 очками, но при определенном исходе остальных матчей тура может опуститься на 7 строчку.

Это уже третье поражение уральской команды подряд: ранее «Урал» проиграл «Зениту» в чемпионате 4:0 и «Рубину» в Кубке России 2:1.

Матч восьмого тура РПЛ «Урал» проведет в Екатеринбурге: 17 сентября сыграет с воронежским «Факелом».

Виталий Красиков

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте