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Этой зимой туроператоры предложат пермякам полеты в ОАЭ и Египет

Туроператоры этой зимой планируют прямые перелеты из Перми только в Египет и ОАЭ, сообщил «Ъ-Прикамье» источник в пермской турфирме. По информации «Ъ-Прикамье», такие чартеры готовит Anex Tour.

Собеседник сообщил также, что осенью прямых перелетов из Перми в Индию не будет — федеральные туроператоры их пока не готовят. Минувшей зимой это направление развивала авиакомпания Azur Air, однако в феврале 2023 года досрочно завершила полетную программу из Перми в индийский штат Гоа. Авиасообщение между Пермью и Гоа, прекратившееся в 2020-м из-за пандемии COVID-19, возобновилось в ноябре 2022 года.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о намерении Coral Travel открыть прямые перелеты в Таиланд. Однако, по данным источника, окончательного решения по этому направлению пока не принято.

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