В Удмуртии задержали курьера за хищение 100 тысяч рублей у пенсионера

В Удмуртии задержали 21-летнего жителя Шарканского района, который обманом забрал у пенсионера 100 тыс. руб. В его отношении возбуждено уголовное по ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба). Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

82-летнему пенсионеру поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что его дочь попала в ДТП. Следуя указаниям, пенсионер в подъезде своего дома отдал незнакомому молодому человеку 100 тыс. руб. Спустя время пенсионеру также по звонку сообщили, что он стал жертвой мошенников.

Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что молодой человек являлся курьером в преступной мошеннической схеме. 100 тыс. руб., полученные от пенсионера, он должен был перевести неизвестным лицам, с которыми общался в одном из мессенджеров, однако деньги он решил потратить на личные нужды.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.