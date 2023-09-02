В Краснодаре в детсаду на улице Марины Цветаевой начали благоустраивать территорию

В Краснодаре в детском саду на улице Марины Цветаевой начали благоустройство территории. Как сообщает пресс-служба мэрии, учреждение на 240 мест построено более чем наполовину, закончить работы планируется до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Здание возводят в микрорайоне ЖК «Самолет». Сейчас строители занимаются устройством фасада и кровли, а также отделкой внутренних помещений.

В этом же районе уже на стадии завершения строительства находятся две школы по 1,1 тыс. мест каждая. В них монтируют потолки в актовом зале и завершают благоустройство территории. Ввести одно из учебных учреждений в эксплуатацию планируют до конца сентября.

На стройплощадке школы на 1550 мест работают около 80 человек. До конца месяца там завершат кирпичную кладку, а уже к зиме застройщик планирует выполнить кровельные работы. После на объекте начнут обустройство инженерных сетей и внутреннюю отделку. Строительство других соцобъектов в этом районе застройщик планирует завершить до конца года.

Татьяна Ручкина

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