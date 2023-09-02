«Есть центральный матч и ярко выраженный фаворит»

2 сентября стартует седьмой тур чемпионата России по футболу. В эти выходные болельщиков ждет сразу два матча с яркими вывесками. Вечером в субботу «Краснодар» сыграет на своем поле со «Спартаком». Встреча начнется в 20:00. А 3 сентября в 17:30 ЦСКА принимает действующего чемпиона — «Зенит». О раскладах на предстоящие игры спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с комментатором, телеведущим, экспертом «Лиги Ставок» Сергеем Акулининым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

— В последнее время все чаще говорили, что «Зенит» идет за шестым чемпионством подряд. После того, как в Санкт-Петербург вернулся бразилец Вендел, игра «Зенита» стала сбалансированной, команда поднялась на второе место, букмекеры в нее поверили. Буквально за пару недель коэффициент в «Лиге Ставок» на чемпионство «Зенита» упал с 2,15 на 1,55, можно сказать, рухнул. И матч с ЦСКА будет очень показателен. Я намеренно не вспоминал о том, что «Зенит» встречался с армейцами в Суперкубке России, и о том, что сине-бело-голубые проиграли в Кубке России «Балтике». Но если все это отбросить, то есть центральный матч, есть ярко выраженный фаворит, судя, по крайней мере, по коэффициентам букмекеров. 2,32 — победа «Зенита» над ЦСКА, и на армейцев — выше 3. Можно предположить, что 50% клиентов «Лиги Ставок» «заряжают» на победу «Зенита». Неужели все так печально для ЦСКА в этом центральном матче тура?

— Наверное, не все. Но, мне кажется, те, кто делают прогнозы на этот матч и пытаются назначить коэффициенты, во многом еще находятся под впечатлением не только от самого «Зенита» и от того, как он постарался вернуться в игру, но и от нестабильности и неуверенности в себе конкурентов клуба из Санкт-Петербурга.

Еще буквально три-четыре тура назад мы говорили, какой замечательный «Краснодар», который у нас сейчас на первой строчке турнирной таблицы — и лидирует, и забивает, и мало пропускает. И про «Спартак» говорили, что, наконец-то, Гильермо Абаскаль все там построил. Но мы все помним, как закончилась встреча с «Зенитом». Все были готовы дать бой сине-бело-голубым.

И сейчас точно такое же ощущение и в преддверии матча ЦСКА—«Зенит», что конкуренты чемпиона недостаточно сильны, а не «Зенит» настолько хорош, чтобы снова навязать беспрецедентное доминирование в чемпионате. Поэтому коэффициенты немного неправильно отражают ситуацию. Все-таки «Зенит» играет в Москве, а ЦСКА усиливается. Армейцы — команда достаточно исполнительная. Владимир Федотов — тренер, который способен поставить задачи перед футболистами и проконтролировать их выполнение в правильном объеме. Именно более организованная команда, как ЦСКА, а не расхлябанный «Спартак», способна дать бой «Зениту» у себя дома.

— Значит, можно вполне себе посмотреть в сторону «ЦСКА не проиграет» для тех, кто боится рисковать. Или уж брать за 3,2 победу ЦСКА, ведь они дома играют.

— Можно пробовать брать голы. «Гол Федора Чалова», например, или «гол Антона Заболотного» — очень хороший вариант. Заболотный разыгрался, он мощный, сильный форвард. И если ЦСКА «затолкает» мяч в ворота «Зенита», скорее всего, это будет со страданиями, с «мясом», где-то там из пределов штрафной. И в таком матче всегда возможен пенальти. А если пенальти, то, скорее всего, пойдет бить Чалов.

— Коэффициент на гол Чалова в «Лиге Ставок» составляет 2,95. На гол Заболотного — 3,55. Еще есть Виктор Давила — 3,55. И Иван Обляков — аж 5,1. Но давайте обсудим и центральный матч «Краснодар»—«Спартак». И тут на «Краснодар» люди стали «заряжать» от души. При этом клуб является фаворитом, коэффициент на его победу — 2,4. А на победу красно-белых — 3. Неужели тут действительно такой разброс сил?

— Не сказал бы. Сейчас в этой точке нашего чемпионата пока еще не прорисовалась команда-доминанта, на которую можно было бы уверено ставить. Конечно, «Краснодар» и «Спартак» традиционно играют 1:1, 2:2, 3:3, 4:4 и так далее. Скорее всего, будет гол, забитый в концовке матча, потому что мы тоже прекрасно знаем эти сценарии, когда южане выдают очень страстный футбол, и нужно бежать отыгрываться.

Поэтому вариант с голом в последние 15 минут я бы рассматривал обязательно. И что касается «Краснодара», как я уже говорил, действительно команда лидирует, очень для южан нетипичная ситуация с пропущенными мячами. Если посмотрим в турнирную таблицу, мы увидим, что «Краснодар» пропустил всего лишь 2 гола.

— На голы стоит поставить, потому что коэффициент очень хороший.

— Не глядя.

— Да, у нас любят яркие вывески, но кроме этих противостояний, есть, например, матч «Ростов»—«Динамо», который 3 сентября завершит программу тура. И, мне кажется, если бы не встречи «Краснодар»—«Спартак» и ЦСКА—«Зенит», к игре в Ростове было бы гораздо больше внимания, особенно если учесть, что «Ростов» тренирует Валерий Карпин, а после седьмого тура к матчам начинает готовиться сборная. Но я смотрю на коэффициенты матча «Ростов»—«Динамо» в «Лиге Ставок» и вижу абсолютное равенство: 2,6 — победа «Ростова», 2,7 — победа «Динамо». Хотя кажется, что «Динамо» этот «Ростов» не то что обязано, должно обыгрывать, нет?

— С одной стороны, да, но давай танцевать, как говорят тренеры в таких случаях, от печки. А печка у нас — это оборона «Динамо». Загибаем пальцы: Фабиан Бальбуэна, который в связи с трагическим обстоятельством в семье, видимо, отсутствует, Николас Маричаль дисквалифицирован, Саба Сазонов уже тренируется в составе «Торино» и забыл о том, что такое московское «Динамо». И как будет выглядеть центр обороны команды, которая даже в оптимальном сочетании пытается под руководством Марцела Лички играть в атакующий футбол и пропускает почти ото всех, и не по одному голу, непонятно.

— Но зато сразу тут рождается версия, что обе забьют. Вариант хороший, и коэффициент, кстати, ниже, чем даже в матче «Краснодар»—«Спартак». Там был 1,71, а тут «обе забьют» — 1,62 в «Лиге Ставок». Мне кажется, тоже не глядя можно брать с такими проблемами в обороне.

— Соглашусь. Тем более Николай Комличенко давно не забивал. «Ростов» ужасно выглядит, особенно в гостевых матчах на старте сезона, но дома, думаю, он готов дать бой. Поэтому «обе забьют» берем, записываем, конспектируем.

— Кроме того, у нас есть «дзюбозависимый» «Локомотив», и ему предстоит непростой матч дома с «Балтикой». Еще недавно мы бы вряд ли бы так акцентировали внимание именно на «Балтике», но уж больно громко команда «бомбанула» на этой неделе — и «Зенит» обыграла, и футбол приличный показывает.

1,93 — «Локомотив», конечно, тут фаворит безусловный. На «Балтику» идет хороший коэффициент — чуть ли не под 4. Стоит рассмотреть такой рисковый вариант? Что-то «Локомотив» у нас сбоит последнее время, хотя играет дома. Вот здесь непонятно, и разброс коэффициентов сумасшедший.

— Не хочу обижать «Балтику», поэтому специально абстрагируюсь от слова «случайность» в отношении победы над «Зенитом». Считайте, что я такого не говорил, это не случайность. Скажем так, это стечение обстоятельств, очень благоприятное по отношению к команде Сергея Игнашевича. Плюс, не забываем о том, что команда находится в кубковом цикле. Ей необходимо играть два матча на неделе, а для клубов наподобие «Балтики» ротация — вещь все-таки сложная.

У «Балтики» нет полутора или двух составов, способных играть против лидеров Российской премьер-лиги, поэтому она сейчас будет встречаться на выезде с «Локомотивом». И железнодорожники тут — твердый фаворит. «Балтики» на второй подвиг не хватит. Что касается «дзюбозависимости», то, да, она есть. «Локомотив» из девяти матчей этого сезона забил больше одного гола всего лишь в двух. То есть он очень мало забивает даже с Аретмом Дзюбой. Дзюба вернулся, долго не забивал, поэтому половить его гол, наверное, соблазнительно.

— Здесь согласен. Но у нас есть еще один матч: «Крылья Советов»— «Факел». Мне очень нравятся «Крылья» — атакующая команда, несмотря на то, что теряет полсостава, а то и весь состав, и все равно играет в классный, привлекательный футбол. Она здесь, конечно же, фаворит. Но «Факел» есть «Факел». Мы понимаем, что это за команда, и как она может упереться и забить. Что здесь, куда посмотреть?

— Мне тоже очень нравятся «Крылья Советов». Если в конце прошлого сезона мы чуть ли не провожали их в стыковые матчи и беспокоились, как бы они не вылетели, сейчас «Крылья Советов» в турнирной таблице выше всех московских команд. Выше «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива». И я бы отдал еще целый список комплиментов «Крыльям» и, безусловно, назвал бы их фаворитом в игре против «Факела», если бы не фактор Гарре.

У прошлых «Крыльев», как мне кажется, была проблема, которая заключалась в отсутствии лидера. Это помогало Игорю Осинькину в большей степени ротировать состав, закрывать постоянные потери, когда игроки «Крыльев Советов» куда-то уходили. Чем мы восхищались? Футболисты уходят, а «Крылья» продолжают играть. Но все-таки у команды должна быть ключевая фигура, вокруг которой строится игра.

И начало этого сезона показало, что аргентинец Бенхамин Гарре, похоже, ею начинает становиться. Сейчас Гарре нет, на атакующей игре это сказывается. Молодой Никита Салтыков пытается его заменить, все больше и больше получая игрового времени, но пока еще не до конца. Упертость «Факела», характер Вадима Евсеева, главного тренера команды, вполне может быть противопоставлена сегодняшним «Крыльям», и они не могут гарантировать себе победу в этом матче.