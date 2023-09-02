В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за гибели мотоциклиста в ДТП

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту гибели в ДТП мотоциклиста. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

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Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Здание УМВД по Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Столкновение грузового автомобиля и мотоциклиста произошло 29 августа около 18:30 на Суздальском шоссе в Ярославле. По предварительной информации, водитель грузовика при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении мотоциклу. В результате ДТП 37-летний мотоциклист скончался на месте.

«Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова