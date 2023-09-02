Установить самозапрет на выдачу кредитов намерены 30% опрошенных челябинцев

Законопроект, который позволяет гражданам установить самозапрет на выдачу кредитов, одобряют 77% челябинцев, опрошенных порталом Superjob. 30% жителей города, принявших участие в исследовании, заявили, что воспользуются этой возможностью, когда закон вступит в силу.

31% опрошенных ответили, что не будут оформлять отказ от получения кредитов, остальные почти 40% не определились с решением.

По данным авторов исследования, о желании запретить финансовым организациям оформлять на них кредиты и займы, чаще заявляли мужчины. Также готовность к отказу от кредитов выше у возрастных респондентов.

С инициативой законопроекта, позволяющего гражданам устанавливать самозапрет на кредиты, выступила группа депутатов Госдумы, на днях стало известно, что его поддержали в правительстве. Авторы инициативы отмечают, что эта мера позволит гражданам обезопасить себя от действий мошенников, которые могут оформить на них кредиты и займы. Планируется, что заявление о самозапрете можно будет подавать через МФЦ.