«Седьмой тур может всерьез перекроить всю таблицу»

2 сентября матчем «Урал»—«Ахмат» стартует седьмой тур Российской премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 в Екатеринбурге. На субботу запланировано четыре игры. Главный матч, где сойдутся нынешний лидер РПЛ «Краснодар» и «Спартак», начнется в 20:00. Еще одна встреча с яркой вывеской ЦСКА—«Зенит» ждет болельщиков 3 сентября. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

После этого футбольного уикенда чемпионат РПЛ возьмет паузу на матчи сборных, и мы будем подводить некие промежуточные итоги. Еще бы, ведь турнир подбирается к первой трети, и говорить о каких-то стартовых неурядицах уже смешно. В центре внимания будут два матча: 2 сентября «Краснодар»—«Спартак», а 3 сентября ЦСКА—«Зенит».

Команда Сергея Семака, несмотря на поражение в Кубке России от «Балтики», подходит к очередному противостоянию со столицей в ранге фаворита. Хотя разброс в коэффициентах небольшой. «Лига Ставок» предлагает взять победу «Зенита» за 2,4, а ЦСКА — за 3,2. Но если смотреть правде в глаза, армейцы в последних матчах не впечатляют. Причины объяснил футбольный эксперт, тренер Сергей Ташуев:

«Надо выпустить игрока, готового усилить матч, а его нет. И эта нагрузка — психологическая, физическая и моральная — она находится на одних и тех же ребятах. Мне кажется, команда просто устала, на самом деле устала. И нужно усиление качества. Сейчас покупать футболистов им будет проще».

Но решать проблему «Зенита» армейцам нужно здесь и сейчас. А если посмотреть на то, как менялся коэффициент на чемпионство сине-бело-голубых, то станет понятно, что букмекеры вновь поверили в успех Санкт-Петербурга. Еще две недели назад пари на чемпионство «Зенита» в «Лиге Ставок» можно было взять за 2,15, а сейчас — уже за 1,55. Появление в составе Вендела многое изменило, объяснил футбольный эксперт, бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев:

«Вендел — игрок, которого не хватало "Зениту" для баланса. Где-то он добавил, потому что он и определяет ритм — когда затянуть время, а когда сыграть побыстрее, ускорить. И все вокруг сразу заиграли».

А вот «Спартаку» до баланса далеко, и хотя красно-белые показали в Кубке России фееричный футбол, разгромив «Динамо», в выездном матче РПЛ с лидером турнира — «Краснодаром» — команда Гильермо Абаскаля фаворитом не является. Коэффициент на победу «быков» в «Лиге Ставок» — 2,4. А на гостей — около 3. И проблемы народной команды никуда не делись, уверен бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин:

«У "Спартака" остаются одни и те же проблемы из года в год — это опорная зона, центральные защитники и правый защитник. Пока не будет качественных изменений, "Спартак" будет лихорадить».

Но на этой нестабильности «Спартака» некоторые клиенты «Лиги Ставок» сумели неплохо заработать. Например, в прошлом туре пари на ничью в матче «Спартак»—«Ахмат» в 1 млн руб. принесло тому, кто сделал ставку, почти 3,5 млн руб.

Сейчас в Грозном главным тренером работает Мирослав Ромащенко, и команда проснулась. В этот раз «Ахмат» играет с «Уралом» в Екатеринбурге и как всегда к фаворитам не причисляется, поэтому коэффициент на победу «Ахмата» — выше 3. На ничью — почти 3,5. А «Урал» Виктора Гончаренко в итоге вряд ли останется на третьей позиции, которую сейчас занимает, считает комментатор Роман Трушечкин:

«Мне пока кажется, что это все-таки повторение прошлогодней истории, и "Урал" не готов пока так взлететь, чтобы дальше там задержаться».

Вообще, седьмой тур может всерьез перекроить турнирную таблицу. При определенном раскладе «Крылья Советов», которые встречаются на выезде с «Факелом», могут догнать лидера. Также есть шанс улучшить свое положение у всех московских команд, которые сейчас расположились друг за другом и занимают места с пятого по восьмое.

«Локомотив» и «Динамо» в седьмом туре также ждут непростые испытания. Бело-голубые едут в Ростов, и «Лига Ставок» не видит фаворита в этой встрече, а железнодорожники принимают «Балтику» и, по идее, должны побеждать. Хотя перед кубковой игрой команды Сергея Игнашевича с «Зенитом» все тоже думали, что выиграет действующий чемпион. Что же касается бесплатного просмотра футбола, то общедоступный телеканал «Матч ТВ» покажет лишь одну игру — ЦСКА—«Зенит» 3 сентября.