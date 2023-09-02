В Кургане стартовал гастрономический фестиваль «День сырка»

Сегодня в Центральном парке культуры и отдыха Кургана проходит гастрономический фестиваль «День сырка». Мероприятие проводится в областном центре в четвертый раз.

В рамках фестиваля работают ярмарочные ряды. Одним из главных событий являются гастрономические мастер-классы от шеф-поваров курганских кафе и ресторанов прямо на главной сцене парка, сообщают в мэрии.

«Зрелищным событием гастрофеста станет жарка рыбы на большой сковороде – BigWok-сырок, сообщали в администрации. – Зрителей также ожидает насыщенная концертная программа». Для детей проводятся игры и конкурсы.

Также в рамках фестиваля проходит чемпионат города по рыболовному спорту на берегу реки Тобол. В 20 часов планируется салют.