Более 80 пожарных тушат горящее производственное здание в Металлострое

Крупный пожар произошел в Колпинском районе Санкт-Петербурга утром 2 сентября. В поселке Металлострой горит двухэтажное производственное здание. Пламя распространилось на 1,4 тыс. кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

В 08:16 пожару присвоен повышенный № 2. В 09:18 огонь удалось локализовать.

В 09:33 отказ № 2, спасатели работают по № 1-БИС.

Всего к тушению пожара привлечен 81 спасатель и 21 единица техники. О наличии пострадавших пока не сообщается.

В соцсетях публикуют кадры, на которых видно, как территорию заволакивает густым дымом. Пользователи отмечают, что горит хладокомбинат.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Шушарах по повышенному номеру тушили пожар в строительных бытовках.

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