Сеансы на «Барби» исчезли из расписания пермских кинотеатров

Анонсированное на 9 сентября показ голливудской киноленты «Барби» в Перми может не состоятся. Из расписания фильм исчез на сайтах «Мягкого кинотеатрах» в ТРК «СпешиLove» и «Синема5» в ТРК «Imall Эспланада». Страницы с описанием фильма на сайтах еще можно найти, но нельзя найти дату премьера и купить билет. Ранее на сайтах можно было купить билеты на 9 сентября.

В минувший четверг Министерство культуры России выступило против проката в России Барби» и по параллельному импорту из-за несоответствия картины «традиционным духовно-нравственным ценностям» страны. С просьбой рассмотреть вопрос о разрешении проката фильма в ведомство обращался вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Ранее фильм уже демонстрировали в некоторых кинотеатрах города на «закрытых показах». Организаторы сообщили, что они арендовали залы у киносетей для показа «картины.