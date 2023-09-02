Чемпионка мира провела тренировку для игроков «Ижевской регаты» в Удмуртии

В Удмуртии для участников «Ижевской регаты» тренировку провела первый мастер спорта России по парусному спорту из региона и четырехкратная чемпионка мира Анастасия Калинина. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Сложностей у нас не возникало. Акватория Ижевского пруда уникальна: много воды и достаточно открытое пространство — есть где разгуляться при сильном ветре, но такие драйвовые для любого яхтсмена природные условия требуют и полной концентрации, максимальной собранности. Ну а самое прекрасное — это наша набережная, с нее будет очень хорошо видно и дистанцию, и гонки, и даже эмоции гонщиков»,— поделилась Анастасия Калинина.

1 сентября начался Второй открытый кубок Удмуртии по парусному спорту «Ижевская регата». Состязания пройдут в течение трех дней — тренировочный и два гоночных. Участники будут соревноваться на новых яхтах MX700. Всего участие примут 23 команды, 16 из них — из Удмуртии. Зрителей ждет насыщенная программа — байкер-шоу, выставки спортивной техники, выступление музыкальных групп и многое другое.