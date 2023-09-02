Минобороны готово передать мэрии Екатеринбурга землю 32 военного городка

Минобороны РФ готово передать в собственность администрации Екатеринбурга землю 32 военного городка на Вторчермете. Об этом в telegram-канале сообщил депутат Госдумы РФ Максим Иванов. По его словам, в ведомстве распорядились начать кадастровые работы, по итогам которых можно запустить юридическую процедуру передачи территорий.

Депутат рассказал, что в августе жители военного городка начали жаловаться, что из-за того, что земля находится в собственности военного ведомства, мэрия не может направлять бюджетные средства в развитие территории.

«А развивать там есть что. И тротуары, и дороги, и благоустройство. По этому вопросу продолжим работу в команде с главой Екатеринбурга и военным ведомством. Уверен, это принесет пользу жителям»,— отметил Максим Иванов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте