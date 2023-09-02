В столице Удмуртии открыли новый спортивный стадион в школе №5

В Ижевске в школе №5 открыли новый стадион. Как сообщает пресс-служба администрации города, оборудовали не только универсальную спортивную площадку с тренажерами, но и современное футбольное поле, беговые дорожки и яму для прыжков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

Новый стадион обошелся в 15 млн руб., из них почти 11 млн руб. вложил благотворительный фонд «САФМАР». Стадиону присвоили имя выпускника школы, чемпиона Мира по силовым единоборствам, погибшего в ходе специальной военной операции, Владислава Герасимова.

До конца года планируют закончить обустройство стадиона в школе №16 и универсального модульного спортзала в школе №51. В следующем году в планах строительство стадионов в школах №76 и №64.