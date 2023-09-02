В Екатеринбурге в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 12 человек

В Екатеринбурге пассажирский автобус №82 врезался в столб, в результате пострадали 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. ДТП произошло около 06:50 утра на перекрестке улиц Сулимова-Омская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением. По итогу не менее 12 человек были доставлены в больницы. Однако точное число пострадавших будет уточняться.

Сейчас проводится административное расследование, в ходе которого будет выясняться точная причина инцидента. Контроль его проведения взяла прокуратура. Также ведомство начало собственную проверку соблюдения требований о перевозке пассажиров в деятельности транспортной компании, которая обслуживает данный маршрут.

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