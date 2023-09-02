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Коммерсантъ FM
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В Екатеринбурге автобус врезался в столб, пострадали 11 человек

В Екатеринбурге 11 человек пострадали в ДТП с автобусом, сообщило свердловское управление ГИБДД. Все пострадавшие госпитализированы. Состояние их здоровья не уточняется.

ДТП произошло утром 2 сентября на перекрестке улиц Сулимова и Омской, передает E1.ru. По данным ГИБДД, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в столб. Один из пассажиров рассказал изданию, что в основном находившиеся в автобусе получили ушибы и ссадины. Но есть и люди с переломами. У него самого зафиксирован ушиб грудной клетки.

Леонид Уварчев

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