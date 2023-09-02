Пермский производитель алкоголя регистрирует бренд напитков «Сердце Пармы»

АО «Амбер Пермалко» подало в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака «Сердце Пармы». По данным сервиса Znakoved, заявка была подана 14 августа, решение по ней Роспатент пока не принял. Как следует из приложенной документации, под этим брендом предприятие собирается выпускать аперитивы, биттеры, водку, джин, ликеры и коктейли, а также пиво и безалкогольные напитки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В «Амбер Пермалко» подтвердили факт подачи заявки, но от других комментариев отказались.

«Амбер Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Специализируется на изготовлении водки, джина, настоек и бальзамов. Объемы производства завода в 2022 году, согласно годовому отчету АО, составили более 1,8 млн декалитров алкоголя. Выручка «Пермалко» в 2022 году — 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 102,9 млн руб. Этим летом предприятие сменило собственника: латвийская Amber Beverage Group продала контрольный пакет акций завода (92,6%) петрозаводскому ООО «АлкоВорлд». Информация о заключении сделки появилась на сайте Amber Beverage Group 3 июля. Сообщалось, что полностью сделка будет завершена в течение нескольких недель. Ее сумма не раскрывается — в латвийском холдинге пояснили, что она «ниже предела обязательного раскрытия».