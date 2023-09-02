У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Курильских островов. Очаг находился в 32 км от Северо-Курильска в проливе Алаид. По предварительным данным, разрушений нет.

Землетрясение произошло рано утром. Изначально Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что магнитуда составила 6,0, но позднее на сайте показатель был уточнен до 6,4. В Telegram-канале филиала люди сообщают, что почувствовали толчки.

Тревога цунами не объявлялась. По данным сахалинского управления МЧС, никто не погиб, разрушений нет. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Администрация Северо-Курильска и сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона осматривают здания и сооружения на предмет возможных повреждений.

Леонид Уварчев