«Нужно просто соврать, но сделать это очень достойно и красиво»

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев в День знаний выступил с лекцией перед студентами Уральского федерального университета (УрФУ). В течение часа он рассказал о важности интуиции в принятии решений, необходимости личного поощрения сотрудников за работу и поделился способом выхода из затруднительного положения перед начальством. За выступлением господина Якушева наблюдал корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.



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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владимир Якушев во время выступления перед студентами

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пятницу, 1 сентября, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев выступил перед студентами УрФУ в честь начала учебного года. Начало лекции в зале ученого совета вуза отложили на 30 минут. За это время в аудиторию зашли около 200 студентов.

Модератором встречи выступила директор департамента политологии и социологии гуманитарного института УрФУ Анна Гурарий. Как только ей передали, что полпред подходит к аудитории, госпожа Гурарий начала представлять лектора. «Владимир Владимирович (Якушев — "Ъ-Урал") обладает колоссальным опытом государственного и муниципального управления. Он был первым заместителям главы Тюмени, возглавлял Тюменскую область и возглавлял одно из самых сложных и значимых федеральных ведомств — Министерство строительства и ЖКХ РФ. Владимир Владимирович является председателем…»,— не успела договорить она.

В аудиторию зашли ректор УрФУ Виктор Кокшаров и Владимир Якушев. «Вас уже представляют»,— отметил господин Кокшаров. «Все уже, да? Мой выход?»,— подхватил господин Якушев, взял микрофон и перешел к лекции. Вначале он поздравил студентов с началом учебного года и заверил, что поделиться знаниями искусства управления «выстраданными жизнью».

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владимир Якушев во время выступления перед студентами

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Якушева, эффективный руководитель обязан уметь принимать решения при дефиците времени и информации. «Аксиома теории управления говорит, что без ресурсов управлять невозможно. Мы постоянно находимся в режиме ограниченных ресурсов. За всю свою практику я ни разу не принимал управленческих решений, когда у меня было необходимое наличие ресурсов: в людях, в деньгах, в материальных ресурсах. Но при этом всем мы достигали поставленной цели»,— отметил он.

В 2001 году Владимир Якушев был назначен на пост вице-губернатора Тюменской области (тогда регион возглавил будущий мэр Москвы Сергей Собянин). В 2005 году исполнял обязанности главы администрации Тюмени, а в ноябре был утвержден на пост губернатора Тюменской области, который занимал до 2018 года. В 2018 году президент Владимир Путин утвердил его на должность министра строительства и ЖКХ РФ, а в 2020 году назначил полномочным представителем президента РФ в УрФО.

Господин Якушев заявил, что «зрелая» интуиция является сильным оружием в руках управленца. По словам полпреда, она приходит с опытом и требует в начале проверки на истинность. Как только руководитель убедиться в ее надежности, он обязан оттачивать ее и прислушиваться к ней. «У меня были случаи, когда принимая управленческие решения, моя команда расходилась на два лагеря с противоположными мнениями. Честно говорю, я подкидывал монетку. Скажу так: 50 на 50. Поэтому лучше довериться интуиции и монетку ни в коем случае не подкидывать»,— поделился полпред.

Владимира Якушева пожаловался, что среди руководителей много технократов, которые отказываются от контакта с сотрудниками. По его словам, начальник должен быть эмоционально откровенным с командой и мотивировать ее на работу. «Мы — существа эмоциональные. Никакие технологии не заменят прямого людского общения. Когда люди добиваются результата, их нужно поддержать и сказать доброе слово. Здесь ни в коем случае скупиться не надо»,— отметил он.

«Принципиально важно: не забывайте своих подчиненных поздравлять с Днем рождения, когда у них рождаются дети, с первым сентября и Новым годом», — подчеркнул господин Якушев.

Владимир Якушев заявил об обязанности руководителя быть в повестке, чтобы при встрече с начальством уверенно отвечать на «спонтанные» вопросы. Однако, как заметил полпред, это не всегда получается: можно переволноваться, или действительно не знать нужных данных. «Я хочу оградить вас от этой истории и подсказать небольшую вещь. Она может не всем понравится, особенно преподавателям, Когда вы не знаете, как ответить на поставленный вопрос — нужно просто соврать, но сделать это очень достойно и красиво»,— сказал он. По словам господина Якушева, этим приемом не стоит злоупотреблять, однако «когда прижмет, им совершенно точно надо пользоваться».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Якушев во время выступления перед студентами

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владимир Якушев во время выступления перед студентами

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На вопросы студентов отвели всего пять минут. Владимир Якушев поддержал предложение студента обязать каждый вуз УрФО отправить гуманитарный груз для жителей новых регионов, заявил о высокой эффективности своей команды, в которой «невозможно не добиться результата», и отметил, что сотрудники для успешной работы должны сходиться в вопросах гражданской позиции, семейных ценностей и любви к Родине. После ответов господин Якушев вновь поздравил студентов и покинул аудиторию.

Василий Алексеев