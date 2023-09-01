«Нужно просто соврать, но сделать это очень достойно и красиво»

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев в День знаний выступил с лекцией перед студентами Уральского федерального университета (УрФУ). В течение часа он рассказал о важности интуиции в принятии решений, необходимости личного поощрения сотрудников за работу и поделился способом выхода из затруднительного положения перед начальством. За выступлением господина Якушева наблюдал корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.
Владимир Якушев во время выступления перед студентами
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В пятницу, 1 сентября, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев выступил перед студентами УрФУ в честь начала учебного года. Начало лекции в зале ученого совета вуза отложили на 30 минут. За это время в аудиторию зашли около 200 студентов.
Модератором встречи выступила директор департамента политологии и социологии гуманитарного института УрФУ Анна Гурарий. Как только ей передали, что полпред подходит к аудитории, госпожа Гурарий начала представлять лектора. «Владимир Владимирович (Якушев — "Ъ-Урал") обладает колоссальным опытом государственного и муниципального управления. Он был первым заместителям главы Тюмени, возглавлял Тюменскую область и возглавлял одно из самых сложных и значимых федеральных ведомств — Министерство строительства и ЖКХ РФ. Владимир Владимирович является председателем…»,— не успела договорить она.
В аудиторию зашли ректор УрФУ Виктор Кокшаров и Владимир Якушев. «Вас уже представляют»,— отметил господин Кокшаров. «Все уже, да? Мой выход?»,— подхватил господин Якушев, взял микрофон и перешел к лекции. Вначале он поздравил студентов с началом учебного года и заверил, что поделиться знаниями искусства управления «выстраданными жизнью».
Владимир Якушев во время выступления перед студентами
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По словам господина Якушева, эффективный руководитель обязан уметь принимать решения при дефиците времени и информации. «Аксиома теории управления говорит, что без ресурсов управлять невозможно. Мы постоянно находимся в режиме ограниченных ресурсов. За всю свою практику я ни разу не принимал управленческих решений, когда у меня было необходимое наличие ресурсов: в людях, в деньгах, в материальных ресурсах. Но при этом всем мы достигали поставленной цели»,— отметил он.
В 2001 году Владимир Якушев был назначен на пост вице-губернатора Тюменской области (тогда регион возглавил будущий мэр Москвы Сергей Собянин). В 2005 году исполнял обязанности главы администрации Тюмени, а в ноябре был утвержден на пост губернатора Тюменской области, который занимал до 2018 года. В 2018 году президент Владимир Путин утвердил его на должность министра строительства и ЖКХ РФ, а в 2020 году назначил полномочным представителем президента РФ в УрФО.
Господин Якушев заявил, что «зрелая» интуиция является сильным оружием в руках управленца. По словам полпреда, она приходит с опытом и требует в начале проверки на истинность. Как только руководитель убедиться в ее надежности, он обязан оттачивать ее и прислушиваться к ней. «У меня были случаи, когда принимая управленческие решения, моя команда расходилась на два лагеря с противоположными мнениями. Честно говорю, я подкидывал монетку. Скажу так: 50 на 50. Поэтому лучше довериться интуиции и монетку ни в коем случае не подкидывать»,— поделился полпред.
Владимира Якушева пожаловался, что среди руководителей много технократов, которые отказываются от контакта с сотрудниками. По его словам, начальник должен быть эмоционально откровенным с командой и мотивировать ее на работу. «Мы — существа эмоциональные. Никакие технологии не заменят прямого людского общения. Когда люди добиваются результата, их нужно поддержать и сказать доброе слово. Здесь ни в коем случае скупиться не надо»,— отметил он.
«Принципиально важно: не забывайте своих подчиненных поздравлять с Днем рождения, когда у них рождаются дети, с первым сентября и Новым годом», — подчеркнул господин Якушев.
Владимир Якушев заявил об обязанности руководителя быть в повестке, чтобы при встрече с начальством уверенно отвечать на «спонтанные» вопросы. Однако, как заметил полпред, это не всегда получается: можно переволноваться, или действительно не знать нужных данных. «Я хочу оградить вас от этой истории и подсказать небольшую вещь. Она может не всем понравится, особенно преподавателям, Когда вы не знаете, как ответить на поставленный вопрос — нужно просто соврать, но сделать это очень достойно и красиво»,— сказал он. По словам господина Якушева, этим приемом не стоит злоупотреблять, однако «когда прижмет, им совершенно точно надо пользоваться».
Владимир Якушев во время выступления перед студентами
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
На вопросы студентов отвели всего пять минут. Владимир Якушев поддержал предложение студента обязать каждый вуз УрФО отправить гуманитарный груз для жителей новых регионов, заявил о высокой эффективности своей команды, в которой «невозможно не добиться результата», и отметил, что сотрудники для успешной работы должны сходиться в вопросах гражданской позиции, семейных ценностей и любви к Родине. После ответов господин Якушев вновь поздравил студентов и покинул аудиторию.