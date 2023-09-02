Стоимость права освоения 1, 3 га в Перми на торгах выросла на 2800%

Министерство строительства Пермского края опубликовало итоги торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки по ул. Плеханова в Дзержинском районе Перми. По информации на сайте электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ», где проводился аукцион, начальная цена лота составляла 1,2 млн руб., шаг торговой сессии — 49,6 тыс. руб. (4% от начальной цены). Всего к торгам было допущено 5 участников: ООО «Нова девелопмент», ООО «СЗ «Мотовилихинский-11» (структура АО «Стройпанелькомплект» - «Ъ-Прикамье»), ООО «СЗ ПГС-1» (структура АО «Пермглавснаб»), ООО «СЗ «Экострой» и ООО «СЗ «ЖБК-Инвест». Победителем признано ООО «СЗ «Экострой», оно предложило за лот 35 млн руб. (рост цены 2816%)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: аукционная документация Фото: аукционная документация

По данным краевого минстроя, победитель торгов входит в СГ «Развитие».

По данным «Ъ-Прикамье», крупные пермские девелоперы отказались от торгов, сочтя чрезмерной финансовую нагрузку на расселение и выносы сетей. По данным одного из застройщиков, на гектар земли потребуется вложить порядка 500 млн руб.

Территория, которую будет осваивать ООО «СЗ Экострой», располагается в районе улиц Плеханова, Кронштадтской и Лугового переулка. Она состоит из десяти земельных участков общей площадью 1,3 га. Там находятся дома 1958 года постройки, требующие капитального ремонта или реконструкции. В рамках проекта КРТ победителю торгов предстоит расселить и снести восемь многоквартирных малоэтажных жилых домов по ул. Плеханова, 51, 51а, 51б, 53а, 54, 55, 55а, 56, и одно административное здание на ул. Плеханова, 53. Затем в течение семи лет застройщик должен будет осуществить комплексное развитие территории и построить около 20 тыс. кв. м жилья со встроенным детским садом. Помимо этого, по договору КРТ компания будет обязана предоставить жителям расселяемых домов другое равнозначное жилое помещение в этом же районе, в доме с износом не более 30% или денежное возмещение по текущей рыночной цене.