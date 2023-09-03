Дивиденды по осени считают

В последний летний месяц советы директоров крупных эмитентов порадовали акционеров своими решениями по распределению промежуточной прибыли. Дивидендная доходность в ряде случаев превысила 4%. Аналитики не исключают того, что в ближайшие месяцы число компаний, объявивших промежуточные дивиденды, вырастет. Основные ожидания связаны с компаниями нефтяной отрасли, которые выигрывают от роста цен на сырье и падения курса рубля. Вместе с тем металлургические компании и ритейлеры могут воздержаться от выплаты акционерам до следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Нефтяная страда

В конце августа советы директоров сразу нескольких крупных компаний рекомендовали выплатить промежуточные дивиденды. Среди эмитентов оказались АЛРОСА (3,77 руб. на акцию), «Фосагро» (126 руб. на акцию), НОВАТЭК (34,5 руб.), «Татнефть» (27,54 руб. на обыкновенную и привилегированную акции), «Инарктика» (16 руб. на акцию). С учетом текущей стоимости ценных бумаг эти выплаты составляют 1,8–4,4%.

Вместе с тем высоких промежуточных дивидендов участники рынка ждут от всех нефтяных компаний, которые демонстрируют сильные финансовые результаты на фоне роста цен на нефть и падения курса рубля. В августе рублевая стоимость нефти Urals поднялась выше уровня 7 тыс. руб. за баррель, что более чем на 40% выше значений конца первого полугодия. При этом чистая прибыль «Роснефти» за первое полугодие уже достигла 652 млрд руб., на 45% превысив прошлогодний результат. У ЛУКОЙЛа чистая прибыль составила 564 млрд руб., что на 62% выше, чем в первом полугодии 2022 года. Аналитики ФГ «Финам» оценивают размер возможных выплат «Роснефти» по итогам первого полугодия в размере 30,76 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность 5,5%. «За весь 2023 год при текущих ценах на нефть и курсе доллара компания может заработать около 1 трлн руб. чистой прибыли»,— считают эксперты.

Стратег по рынку акций SberCIB Investment Research Андрей Крылов оценивает объем суммарных выплат российских эмитентов в сентябре—декабре в размере 1,1 трлн руб. В том числе 136 млрд руб. придется на доступные к торгам акции, из которых, по его оценке, 28,4 млрд руб. будут реинвестированы в фондовый рынок физическими лицами. «Наибольший дивиденд для доступного free-float придется на ЛУКОЙЛ в декабре (72 млрд руб.), на физических лиц придется 14 млрд руб., а объем реинвестиций может составить 8 млрд руб. Вторая по размеру дивидендная выплата на доступный free-float “Татнефти” может составить 15 млрд руб., из которых 7 млрд руб. придется на частных инвесторов и 4 млрд руб. может быть реинвестировано»,— оценивает господин Крылов.

Осторожные металлы

Аналитики надеются, что к практике уплаты промежуточных дивидендов вернутся и компании металлургической отрасли. По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Пучкарева, возобновить выплаты могли бы «Северсталь», НЛМК, ММК. «Судя по недавно вышедшим отчетам, дела у сектора идут неплохо, конъюнктура позволяет зарабатывать»,— отмечает господин Пучкарев.

Однако в публичных комментариях представители компаний и мажоритарные акционеры с осторожностью высказываются относительно будущих выплат. Директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников считает, что вероятность таких выплат выше по итогам 2023 года. «Финансовые результаты, как показала недавно опубликованная отчетность, у них достаточно сильные, большая денежная позиция и отсутствие крупных инвестиционных проектов могут транслироваться в двузначную дивидендную доходность по итогам 2023 года»,— отмечает он.

Аналитики не ждут промежуточных выплат и от крупнейших компаний потребительского сектора (X5 Group, RusAgro, Fix Price). Причины тут остаются прежними — зарубежная регистрация материнских структур. «“Магнит” в теории мог бы выплатить дивиденды, однако часть кэша, заработанного в 2023 году, пойдет на выкуп акций у нерезидентов. Кроме того, сейчас в целом непонятна позиция компании по поводу выплаты дивидендов»,— отмечает Дмитрий Пучкарев.

Виталий Гайдаев