Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи на рабочего обрушилась железобетонная плита

В Сочи спасатели извлекли рабочего из-под обрушившейся железобетонной плиты. Об этом сообщается в Telegram-канал Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Во время аварийно-восстановительных работ на мужчин упала железобетонная плита. Бригада демонтировала участок дороги. Стропы не выдержали тяжести — мужчина оказался придавленным плитой»,— говорится в сообщении.

Пострадавшего транспортировали на носилках и передали медикам.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...