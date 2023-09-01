В Сочи на рабочего обрушилась железобетонная плита

В Сочи спасатели извлекли рабочего из-под обрушившейся железобетонной плиты. Об этом сообщается в Telegram-канал Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Во время аварийно-восстановительных работ на мужчин упала железобетонная плита. Бригада демонтировала участок дороги. Стропы не выдержали тяжести — мужчина оказался придавленным плитой»,— говорится в сообщении.

Пострадавшего транспортировали на носилках и передали медикам.

Наталья Решетняк

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