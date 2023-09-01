Бастрыкин взял на контроль дело о гибели ребенка в ДТП с Mercedes экс-судьи из Майкопа

Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о ДТП в Майкопе, в котором погиб девятилетний мальчик. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Речь идет об аварии, которая произошла в конце июля возле горпарка. Предварительно установлено, что внедорожник Mercedes, принадлежащий бывшему городскому судье, на скорости врезался в иномарку, в результате чего ребенок получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в автомобиле скорой помощи. По факту аварии возбудили уголовное дело. В настоящий момент по нему проводятся экспертизы. Предполагаемый виновник аварии — судья городского суда в отставке — более месяца находится в больнице.

По данным СКР, родственники погибшего ребенка не согласны с одной из распространенных в местных СМИ версий, согласно которой аварию спровоцировал отказ тормозов в автомобиле судьи, и опасаются что он может избежать уголовной ответственности. Местные жители предполагают, что виновник аварии находился в момент происшествия в состоянии опьянения.

Наталья Решетняк

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