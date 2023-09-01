В Татарстане открыли участки для голосования на выборах в новых регионах РФ

В Татарстане открылись избирательные участки для досрочного голосования жителей Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК республики.

С 1 по 4 сентября два участка будут работать в Казани, а также по одному в Набережных Челнах и Альметьевске.

Напомним, выборы пройдут в России 8–10 сентября (единый день голосования назначен на 10 сентября). В ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые присоединили к РФ в ходе спецоперации на Украине, планируется выбирать депутатов законодательных собраний.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"