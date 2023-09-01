Питомцев ставят на учет

Подмосковье берет домашних животных на карандаш. В регионе с 1 сентября вступил в силу закон об их регистрации. Пока в обязательном порядке он касается только собак. Остальных питомцев хозяева могут вносить в специальный реестр по желанию. В итоге появится единая база данных с личным номером у каждого животного. А это, по замыслу властей, позволит быстрее находить потерявшегося домашнего любимца или привлекать к ответственности хозяев, если собака на кого-нибудь напала. Как именно придется регистрировать питомцев в Подмосковье? И будет ли работать закон? Выяснял Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Стоит сразу оговориться: новорожденных щенков новый закон не касается. Регистрировать нужно питомцев старше трех месяцев. На это хозяину отводится две недели. Для начала ему придется записаться на регистрацию через региональный портал госуслуг. Там владелец собаки укажет свои паспортные и контактные данные. Затем подробно опишет животное: породу, окрас, кличку, дату рождения, информацию о прививках, подкрепит все это фотографией «анфас морды полностью».

После этого нужно отвести питомца в ветеринарную клинику, где врач сверит все данные с оригиналами и установит собаке чип, если его нет. Это обязательное условие для регистрации. Жительницу Долгопрудного Марину новость застала врасплох. У нее две собаки, а из-за новых требований придется дополнительно тратить личное время и бороться со стрессом как у питомцев, так и у хозяйки, признается собеседница “Ъ FM”:

«В каком виде собака должна быть носителем этого чипа? Это какое-то оперативное вмешательство либо внешние предметы в виде ошейника. Я как владелец со своими собаками в ветеринарке не всегда справляюсь, потому что это место, где все животные боятся. Ответственные собачники уже давно повесили медальончики, чтобы их питомцы как можно быстрее были найдены, если потеряются».

Власти уточнили, что дачников закон не касается, а распространяется только на постоянных жителей Подмосковья. Те в итоге получат выписку из госреестра о регистрации домашних животных, а все сведения о собаке попадут в комплексную автоматизированную систему. Предполагается, что питомца потом можно идентифицировать, где бы он ни был. А заодно получится оперативно находить и их владельцев, говорит управляющий партнер юридической компании FreeViser Михаил Паюшин:

«Этот закон приняли для того, чтобы можно было отследить собственников животных. Прежде всего тех, которые выбрасывают животных на улицу, в результате чего они становятся беспризорными, что может наносить угрозу жизни и здоровью людей».

Предусмотренный законом визит к ветеринару владелец животного должен оплатить самостоятельно. Услуга чипирования в среднем обойдется в 1,5 тыс. руб. Все эти правила призваны помочь отслеживать и агрессивных собак. По данным подмосковного Минсельхоза, в прошлом году жители региона жаловались на инциденты с животными примерно 15 тыс. раз. 43% обращений касались именно укусов. Но единая база с чипами вряд ли решит проблему, считает директор сети ветклиник «Центр» Денис Середа:

«Звучит все прекрасно, но меня, например, цапает псина за ногу, и я иду в травмпункт. Мне скажут: "Кто укусил?" Я отвечу, что собака. Где собака? Собака ушла. Или мне надо ее поймать и притащить с собой? Если меня покусала собака, которую выгуливает хозяин, а он развернулся и ушел? Я опять покусанный сижу у травматолога. И есть ли у нее чип, нет у нее чипа, вообще никакой роли играет. Как вы привяжете чип к покусанному человеку?»

При этом хлопоты у хозяина не закончатся, даже если собаки не станет. По новому закону, в случае смерти питомца владельцу придется обратиться в ветклинику и предоставить справку об утилизации трупа. Правда, откуда ее брать, в документе не уточняется. После этого животное снимут с учета. Впрочем, если ветеринар сам усыпит собаку, справка не понадобится.

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Светлана Белова