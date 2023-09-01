На краснодарском Арбате 2 сентября пройдут концерты и мастер-классы

В субботу, 2 сентября, на краснодарском Арбате (пешеходная часть улицы Чапаева) пройдут мастер-классы, концерты и ярмарка народных промыслов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Мероприятия начнутся в 10:00 и завершатся в 20:00.

В 19:00 в районе дома №86 на улице им. Чапаева начнется музыкальный вечер. Под открытым небом выступят Ольга Дух, Nitro, Арина Лиснецова и Ула Диринг. В программе —авторские песни, блюз и каверы.

В июле власти кубанской столицы приняли решение создать краснодарский Арбат в центре города. С 20:00 пятницы до конца воскресенья два участка по улице Чапаева — от улицы Рашпилевской до улицы Красной и от улицы Красной до улицы Красноармейской — сделали пешеходными. Автомобилисты могут проехать по параллельным улицам. Для усиления общественной безопасности установили дополнительные видеокамеры.

Наталья Решетняк

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