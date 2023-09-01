«Яндекс Погода»: 2 сентября в Черноземье будет облачно, до +25°

В субботу 2 сентября погода на территории Черноземья будет преимущественно облачной и пасмумрной. Среднесуточная температура воздуха составит от +20° до +25°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Холоднее всего будет в Липецкой области: там ожидается пасмурная погода и +20°. В Орловской области прогнозируется дождливая погода, отметка термометра поднимется до +21°. В Воронежской области ожидается температура воздуха +22°, погода будет облачной с прояснениями. До +23° поднимется температура в Курской области (там будет облачно с прояснениями), до +24° — в Тамбовской (пасмурно), до +25° — в Белгородской (облачно с прояснениями).

Олег Мухин