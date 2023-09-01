Первый в России центр «Стань чемпионом» открыт в Краснодаре

Многофункциональный центр раннего физического развития детей «Стань чемпионом» открыт в Краснодаре, пишет ТАСС. Он стал первым в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://be-champions.ru / Фото: https://be-champions.ru /

В церемонии открытия принял участие министр спорта РФ Олег Матыцин. Он зачитал поздравление президента России Владимира Путина, в котором отмечено, что в Краснодарском крае создается новая поистине уникальная площадка для реализации перспективного пилотного проекта, направленного на развитие детско-юношеского спорта.

Центры «Стань чемпионом» создаются в рамках исполнения поручения Владимира Путина по созданию центров раннего физического развития, выявления задатков и потенциала у подрастающего поколения в различных видах спорта.

В краснодарском центре «Стань чемпионом» есть 25-ти и 50-метровый бассейны с трибунами, спортивно-концертный зал на 650 мест, восемь спортзалов для занятий различными видами спорта, тренажерный зал, конференц-зал, учебные классы, гостиничные номера, кафе, паркинг и пр.

В центре будут применять программу раннего физического развития детей, разработанную Университетом имени Лесгафта совместно с Минпросвещения России; межведомственная программа «Плавание для всех»; а также будет проходить тестирование детей разных возрастных групп на инновационном отечественном АПК, которыйопределяет предрасположенность к определенным видами спорта. В центре будут проходить начальные этапы подготовки по плаванию, самбо, вольной и греко-римской борьбе, тхэквондо, художественной гимнастики, шахматам, компьютерному спорту и пр. Также будут проводится физкультурно-спортивные и культурные мероприятия.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram