За семь месяцев рост ВРП Краснодарского края составил 102,6%

По итогам января-июля 2023 года в Краснодарском крае рост валового регионального продукта (ВРП) составил 102,6%, что на 2,8 процентных пункта выше предыдущего показателя, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Большинство отраслей демонстрируют положительную динамику. Так, до 108% вырос индекс промышленного производства», – прокомментировал первый вице-губернатор региона Игорь Галась.

Он отметил, что основной вклад в улучшение показателей внесли: производство пищевых продуктов, нефтепереработка, металлургия и энергетика. Организации оптовой торговли увеличили товарооборот на 17,3%, а динамика оборота розничной торговли возросла до 106%.

Отмечена положительная динамика в строительстве – 108,1%. Это стало возможным благодаря активному строительству автомобильных дорог и инфраструктуры в порту Новороссийска. Рост объемов услуг в транспортном комплексе составил 106,6%.

Средняя заработная плата жителей Кубани приблизилась к 53 тыс. руб. Уровень регистрируемой безработицы остается на низком уровне – 0,4%.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram