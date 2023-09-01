Саратову помогут с очистными сооружениями в Глебучевом овраге

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин обсудил с заместителем председателя Правительства РФ Викторией Абрамченко тему строительства очистных сооружений в Глебучевом овраге в Саратове, сообщает Telegram-канал «Володин Саратов».

Собеседники договорились о выезде на место. Госпожа Абрамченко запланировала поездку в Саратове на конец следующей недели.

В канале напомнили, что федеральную программу очистки Волги запустили шесть лет назад. С 2017 года Саратовская область получила 94 млн руб. «Для сравнения, Самара — 32 млрд, Волгоград — 24 млрд, Нижегородская область — 18 млрд. Как позже выяснилось, профильное региональное министерство подало недостоверные данные, якобы в Саратовской области самая чистая вода. В итоге регион не получил необходимые средства на решение проблемы», — говорится в посте.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.