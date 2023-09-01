В 9 ярославских больницах откроют кабинеты психологической помощи

В Ярославской области в больницах откроют кабинеты медико-психологического консультирования. Об этом порталу YarNews сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ъ» сообщал, что с 1 июля медицинская помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения будет оказываться по новому порядку. Он утвержден приказом Министерства здравоохранения №668н. Теперь в поликлиниках появятся кабинеты медико-психологической поддержки. В рамках ОМС туда можно будет обратиться за психологической помощью; для этого министерство ввело новую ставку — медицинского психолога.

В ярославском министерстве здравоохранения сообщили, что в плановом порядке в 9 больницах региона откроются кабинеты медико-психологического консультирования на базе имеющихся кабинетов медицинских психологов. В список учреждений вошли следующие больницы: ГБУЗ ЯО Клиническая больница №2, ГБУЗ ЯО ЦГБ, ГБУЗ ЯО КБ №3, ГАУЗ ЯО Клиническая больница №9, ГБКУЗ ЯО «ЯОПБ», ГБУЗ ЯО Рыбинская городская больница №1, ГБУЗ ЯО Даниловская ЦРБ, ГБУЗ ЯО Переславская ЦРБ, ГБУЗ ЯО Тутаевская ЦРБ.

Алла Чижова