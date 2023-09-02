Лондон перестает быть городом истцов

Реформы законодательства и судопроизводства, направленные на то, чтобы избавить Англию и в первую очередь Лондон от сомнительной чести считаться самым востребованным направлением «судебного туризма», продолжаются. «Ъ» уже рассказывал о том, как Лондон теряет популярность у состоятельных особ, желающих защитить свои честь и достоинство или просто заткнуть рот критикам. Теперь под угрозой и его положение центра самых громких бракоразводных процессов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Высокий суд Лондона долгие годы был самым популярным местом для разводов у состоятельных людей

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Высокий суд Лондона долгие годы был самым популярным местом для разводов у состоятельных людей

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Крупнейшие разводы

Столицей разводов часто называют город Рино в штате Невада — ведь там одна из самых простых процедур развода в мире. На самом деле в последние несколько десятилетий настоящей столицей разводов, по крайней мере для состоятельных и очень состоятельных пар, остается Лондон. Связано это с особенностями английского правосудия. Суды здесь в соответствии с прецедентами склонны выносить решения о равном разделе имущества без учета того, кто из супругов заработал состояние. Поэтому многие жены (а иногда мужья) состоятельных людей стремятся вести бракоразводные процессы именно здесь.

Крупнейшая сумма, когда-либо назначенная в рамках бракоразводного процесса в Лондоне, — £554 млн ($773 млн), которые суд постановил выплатить супруге в ходе бракоразводного процесса премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и наследного правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума и его жены Хайи бинт аль-Хусейн. Это решение было принято в декабре 2021 года и предшествовал ему громкий скандал. В 2019-м Хайя бежала из ОАЭ в Великобританию вместе с детьми, а затем попросила у британского правосудия защиты от принудительного замужества для своей дочери, а также защиты от домогательств и угроз со стороны мужа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум Фото: Bandar Aljaloud / Saudi Royal Palace / AP Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн Фото: Stringer / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум Фото: Bandar Aljaloud / Saudi Royal Palace / AP Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн Фото: Stringer / Reuters

На втором месте — £453,6 млн (почти $584 млн), которые по решению Высокого суда Лондона должен был заплатить бывшей жене российский миллиардер Фархад Ахмедов. Третье место — £350 млн ($444 млн), присужденные бывшей мисс Великобритания Кирсти Бертарелли при ее разводе с итало-швейцарским миллиардером Эрнесто Бертарелли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лондонский суд обязал миллиардера Фархада Ахмедова выплатить бывшей жене Татьяне Ахмедовой 453 млн фунтов, но тот отказался Фото: ТАСС Тогда Татьяна обратилась в суд с иском в отношении их общего сына Теймура выплатить ей 70 млн фунтов, которые, как она считала, он помогал скрывать отцу. Суд удовлетворил ее иск Фото: Rick Findler / PA / AP Следующая фотография 1 / 2 Лондонский суд обязал миллиардера Фархада Ахмедова выплатить бывшей жене Татьяне Ахмедовой 453 млн фунтов, но тот отказался Фото: ТАСС Тогда Татьяна обратилась в суд с иском в отношении их общего сына Теймура выплатить ей 70 млн фунтов, которые, как она считала, он помогал скрывать отцу. Суд удовлетворил ее иск Фото: Rick Findler / PA / AP

В топ-5 крупнейших разводов, совершенных в Лондоне, также входят развод четы Купер-Хон, когда британский инвестор-миллиардер Крис Купер-Хон заплатил жене £337 млн ($428 млн), и развод саудовского миллиардера шейха Валида Джуффали с моделью Кристиной Эстрадой (выплата составила £75 млн, то есть $95 млн).

История 50/50

В скором времени ситуация может измениться. В этом году британское правительство заявило, что Комиссия по юридическим вопросам — она вносит предложения по изменению законов — пересмотрит правила деления имущества 50/50.

На самом деле такое обыкновение действовало в Англии далеко не всегда.

Англия стала столь привлекательным местом для разводов после 2000 года, когда состоялся бракоразводный процесс «Уайт против Уайта». Именно это судебное дело положило начало обыкновению делить семейное имущество поровну вне зависимости от того, кто в семье его зарабатывал.

«До этого жены могли претендовать только на суммы, удовлетворяющие их потребности в разумных пределах. (Это дело.— “Ъ”) положило начало эре дел со все большими состояниями и огромными выплатами женам, которые зарабатывали на браке громадные суммы»,— рассказывает Financial Times адвокат из юридической фирмы 5 St Andrew’s Hill Жаклин Джулиан.

Деление состояния поровну не является строгим правилом. Скорее речь идет о склонности назначать очень крупные выплаты в пользу жены. Как отмечают в юридической фирме Gulbenkian Andonian Solicitors, «опытные семейные юристы в Лондоне считают, что точное деление 50/50 — это миф». На самом деле суд принимает во внимание разные факторы, в том числе длительность брака, доход и финансовый вклад каждый из сторон и др.

Из-за различия принципов, которыми руководствуются судьи в Англии и Уэльсе и в других странах (даже в Шотландии подход совсем другой) супруги стремятся обогнать друг друга в подаче иска о разводе. В большинстве стран при разделе больших состояний обращают внимание на то, кто именно в семье его заработал. Английские суды это заботит меньше.

«По моему опыту, мало какая другая юрисдикция оказывается столь к щедрой к более слабому в финансовом отношении супругу»,— отмечает партнер юридической фирмы Withers’ Дженнифер Диксон.

Так что разным сторонам выгодно максимально быстро подать иск о разводе в Лондоне или, наоборот, в другом месте. «Когда брак зарубежной пары распадается, скорее всего, начинается спешка, чтобы обеспечить (разбирательство.— “Ъ”) в той юрисдикции, которая больше всего подходит этому супругу. Муж из российской пары хочет вести процесс в России, а жена — в Англии. Вот такой поиск более подходящего места суда»,— отмечает госпожа Джулиан.

Изменения в разводах

По словам Деборы Джефф, главы отдела по семейным делам лондонской юридической фирмы Simkins, переход к системе 50/50 был сделан для того, чтобы установить равенство между супругами и отойти от дискриминационного подхода, при котором жена, часто никогда не работавшая домохозяйка, слишком много теряла при разводе. Того, что это приведет к превращению Лондона в излюбленное место проведения бракоразводных процессов, никто, скорее всего, не представлял. Отсюда и желание прекратить эксплуатацию английских правил иностранцами.

Новые правила предлагают более гибко подходить к финансовым условиям развода.

Они, скорее всего, приведут к тому, что суды в большей степени будут учитывать, кто именно в семье был главным кормильцем или же кому состояние принадлежало изначально.

Пересмотр же определения семейного имущества предусматривает исключение из него некоторых активов.

Наконец, судьям будет вменено в обязанность (сейчас это остается исключительно на совести конкретного судьи) больше обращать внимание на брачные и постбрачные контракты, которые, собственно, и подписываются сторонами в здравом уме и твердой памяти для того, чтобы избегать долгих и болезненных бракоразводных процессов.

По мнению госпожи Диксон, отход от отправной точки, предусматривающей раздел имущества 50/50, многими будет воспринят как дискриминационный.

Некоторые юристы считают, что теперь подход 50/50 устарел. «Трудно назвать какие-то правила, которые были современными и уместными для наших бабушек и дедушек и которые мы все еще считаем уместными и актуальными сегодня»,— считает партнер юридической фирмы Stowe Family Law Ники Хантер. По ее мнению, это связано с тем, что с тех пор произошли существенные изменения: все больше женщин заканчивают университет и работают на полную ставку, а пары женятся и заводят детей позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Модель Кирсти Бертарелли после развода с бизнесменом Эрнесто Бертарелли в 2021 году стала богаче королевы Великобритании Елизаветы II Фото: Andreas Meier / Reuters Джейми Купер-Хон при разводе с Кристофером Хоном в 2014 году была присуждена рекордная на тот момент сумма при разделе имущества в Великобритании Фото: Peter Nicholls / Reuters Бывшая модель Кристина Эстрада подала на развод с шейхом Валидом Джуффали после того, как он захотел взять вторую жену Фото: Daniel LEAL / AFP Следующая фотография 1 / 3 Модель Кирсти Бертарелли после развода с бизнесменом Эрнесто Бертарелли в 2021 году стала богаче королевы Великобритании Елизаветы II Фото: Andreas Meier / Reuters Джейми Купер-Хон при разводе с Кристофером Хоном в 2014 году была присуждена рекордная на тот момент сумма при разделе имущества в Великобритании Фото: Peter Nicholls / Reuters Бывшая модель Кристина Эстрада подала на развод с шейхом Валидом Джуффали после того, как он захотел взять вторую жену Фото: Daniel LEAL / AFP

Кроме того, изменения позволят более гибко реагировать и на представления самих супругов о правильном разделе имущества. «Есть огромное количество переменных: финансовые обстоятельства, возраст, дети, культурные различия,— отмечает глава отдела по семейным делам юридической фирмы Boodle Hatfield Эмили Бренд.— (Новые правила.— “Ъ”) предлагают индивидуальные решения и гибкость к неминуемо уникальным и сложным обстоятельствам, которые возникают, когда два человека выходят из семейной жизни».

Есть среди правил и такие, которые направлены исключительно на иностранные пары. Среди них — требование более убедительно доказать то, что Англия — правильное место для проведения бракоразводного процесса.

Аналогичные правила уже действуют в отношении исков о защите чести и достоинства. Напомним, что благодаря более жестким требованиям к ответчикам в подобных процессах Лондон в свое время превратился в центр притяжения очень состоятельных людей, желавших доказать, что их оболгали. В результате на одном основании, к примеру, что та или иная публикация могла быть прочитана в Британии, в Лондоне могли судиться саудовский принц и американская писательница, выпустившая о нем книгу в США.

Впрочем, есть и те эксперты, которые с некоторой снисходительностью относятся к идее внедрения новых правил, сомневаясь в их целесообразности. К примеру, партнер юридической фирмы Charles Russell Speechlys Джеймс Риби, считает, что все возможные перекосы уже сходят на нет. Из-за «Брексита». По его словам, выход Великобритании из ЕС сделал английские суды менее привлекательными для иностранцев из-за «реального риска того, что английские судебные решения не будут признаны и выполнены за границей», притом что решения в отношении зарубежных активов иногда имеют особо важную роль. В итоге, по словам господина Риби, «Брексит» сделал для отпугивания иностранных клиентов больше, чем может потенциально сделать еще не начавшаяся реформа.

Помимо этого комиссия рассмотрит возможность ограничить вознаграждения юристам — они при таких бракоразводных процессах могут быть огромными, что часто вызывает критику. Например, в одном масштабном бракоразводном процессе — разводе совладелицы российской торговой сети «Мария-Ра» Аллы Ракшиной и ее супруга Лазаря Ксандопуло — вознаграждение юристам достигло £5,4 млн. Судья назвал такую сумму «апокалиптической», сказал, что ее «трудно принять даже в конфликте между сверхбогатыми», и призвал установить ограничения на выплаты юристам по таким делам.

«Хотя таких случаев (с огромными вознаграждениями юристам.— “Ъ”) меньшинство, именно они попадают в газетные заголовки»,— отмечает госпожа Хантер. По ее словам, обычно это касается разводов пар с очень большими состояниями, сложными обстоятельствами разводов и их рассмотрением в судах высшей инстанции.

Яна Рождественская