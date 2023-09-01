В Краснодаре 1 сентября вступили в действия обновленные Правила благоустройства

После публичных слушаний вступили в силу изменения Правил благоустройства Краснодара, утвержденные местными парламентариями на 57-й сессии. С документом можно ознакомится на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Корректировки коснулись вывесок, внешнего вида нестационарных торговых объектов, остановок и пр.

«Получился большой свод правил, который соответствует краевым требованиям. И что самое главное — поможет сделать наш Краснодар более привлекательным и современным городом», — отметил главный архитектор Краснодара Илья Чикаев.

Он отметил, что замена вывесок с иностранных языков на русский правилами предусмотрена с 1 марта 2024 года. Но уже есть примеры, когда предприниматели приводили их в соответствие по собственной инициативе.

Наталья Решетняк

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