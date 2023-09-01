Исламский банкинг шагнул в регионы

В четырех российских регионах начинает работать исламский банкинг. Экспериментальный правовой режим запустили в Башкортостане, Татарстане, Дагестане и Чечне. Предполагается, что его могут распространить и на другие субъекты. Принять участие в проекте могут финансовые учреждения, товарищества и партнерские общества.

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Одна из главных особенностей этой модели — запрет на получение процентного дохода. Ислам прямо запрещает ростовщичество. Но есть немало других способов заработать, поясняет ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков: «Естественно, исламский банкинг не предполагает благотворительности, и финансовые организации, работающие в этих условиях, тоже зарабатывают деньги.

У банка есть совершенно разные возможности получить прибыль в виде мнимых работ, которые могут выполнять заемщики. Это, например, комиссии за перечисление средств для погашения, например, ссуды, которая выдается. Это не значит, что там нет процентного дохода, просто он преобразуется в другие формы получения прибыли.

Исламский банкинг — все-таки новая сфера для нас, и мы в ней еще не очень разбираемся, в том числе наши законодатели. Поэтому, скорее всего, законодательство будет меняться для того, чтобы этот способ финансового взаимодействия у нас в стране работал.

То, что сейчас законом не запрещается, банки будут использовать. Способов получения дохода с клиента много, например, выдача неполной ссуды, то есть выдается 1 млн руб., хотя клиент запрашивает 900 тыс. руб. Соответственно, он погашает в итоге этот миллион. Придумать можно все что угодно».

Среди других ограничений исламского банкинга — запрет на инвестиции в определенные сферы бизнеса. Например, в производство свинины, алкоголя, табака и оружия. Запуск эксперимента в теории поможет торговому сотрудничеству с восточными странами, рассуждает гендиректор агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Хотя к реализации этой идеи есть вопросы, говорит он:

«Тут присутствует фактор переориентации западных стран на Восток и Юг. Среди этих государств множество исламских и таких, где базовым является формат исламского финансирования. Классическое кредитование там, наоборот, скорее дополнительное. Внедрение этого эксперимента в России в том числе направлено на то, чтобы усилить взаимодействие и с финансовыми рынками этих стран.

Что касается вопросов к внедрению исламского банкинга, главный из них связан не к какими-то правовыми особенностями. Очевидно, риски, связанные со способностью и с финансовым состоянием того, кто привлекает такое финансирование, есть, как и при классическом кредитовании. И с этим надо что-то делать, то есть надо работать с этими рисками.

Для некоторых регионов характерна ситуация, когда невозврат долга, финансовые поведенческие нарушения влекут очень серьезное воздействие на человека со стороны общества, семьи. Соответственно, это может стать серьезным фактором, который ограничивает эти риски. В других регионах таковой менее выражен, и он не снимает риски. И вот главный вопрос в том, как с этими рисками будут работать финансовые институты, как их минимизировать».

Авторы закона об исламском банкинге ожидают притока инвестиций из Турции и Ирана. Предполагаемая сумма вложений в российские проекты оценивается более чем в $10 млрд.

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Илья Сизов