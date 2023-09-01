Кандидаты в депутаты гордумы Тольятти видоизменили логотипы соцсетей

Два кандидата в депутаты гордумы Тольятти видоизменили логотипы соцсетей при проведении агитации. Речь идет о представителях «Единой России» Вадиме Гребенькове и Евгении Клевакине.

Кандидаты-единороссы использовали видоизмененные логотипы соцсетей VK, Telegram и «Одноклассники». Оппоненты этих политиков обратились с исковым заявлением в суд. Сами представители «ЕР» предоставили лицензионный договор с дизайнером из Иркутска Вениамином Шкатовым, который и нарисовал видоизмененные логотипы. Зачем это было сделано, кандидаты из «Единой России» не поясняют.

В пункте 6.2 «Обзора судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2017) говорится, что зарегистрированные товарные знаки соцсетей могут быть использованы кандидатом в агитационных материалах с согласия правообладателей этих товарных знаков. В Апелляционном определении Верховного Суда РФ от 14.09.2016 № 50-АПГ16-21 указано на то, что логотипы товарных знаков в совокупности с данными об адресах кандидата в социальных сетях не являются объектом агитации, поскольку носят информационный характер о способе связи с кандидатом в депутаты.