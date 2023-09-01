Дело о поджоге впереди

Безработный Роман Коваленко из Геленджика, подозреваемый в неумышленном поджоге лесного массива, пока отбывает административный арест по статье об употреблении наркотиков, мера пресечения по уголовному делу об уничтожении лесных насаждений ему еще не избиралась. Многие жители города не верят официальной версии следствия о том, что пожар, уничтоживший 118 га леса, начался от одного костра, который развел мужчина. Однако очевидцы начала подтверждают, что огонь молниеносно распространился по сухой траве из-за жаркой погоды и сильного ветра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на склоне хребта Маркотх

Фото: минприроды Краснодарского края Пожар на склоне хребта Маркотх

Фото: минприроды Краснодарского края

Геленджикский городской суд Краснодарского края отправил под арест на 15 суток 40-летнего местного жителя — предполагаемого виновника крупного лесного пожара, сообщила «Ъ» объединенная пресс-служба судов региона. Административный арест не связан с подозрением в поджоге — безработный Роман Коваленко признан виновным в употреблении наркотических средств без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ), мера пресечения по уголовному делу об уничтожении лесных насаждений (ч. 1 ст. 261 УК РФ) еще не избиралась.

По данным социальных сетей, Роман Коваленко ранее был судим, ведет асоциальный образ жизни. О возбуждении уголовного дела в отношении мужчины стало известно 30 августа. По версии полиции, он подрабатывал сбором и сдачей металлолома, который складировал в лесу на окраине Геленджика, в районе Бобрукова Щель.

Следствие полагает, что днем 29 августа Роман Коваленко развел костер и бросил в него моток медного кабеля, чтобы сжечь изоляцию.

Из-за сильного ветра пламя перекинулось на сухую лесную подстилку, после чего пожар стремительно распространился в лесном массиве на склоне хребта Маркотх. Рослесхоз сообщил, что от огня пострадали 118 га леса.

Жители Геленджика, выкладывая в соцсети фотографии начального периода пожара, высказывали сомнение в том, что очаг возгорания был один, обсуждалась версия умышленного поджога леса в нескольких местах. Однако те из них, кто живет рядом с местом первого обнаружения пожара, настаивают, что распространение огня было стремительным, поэтому начало крупного пожара в одной точке не выглядит неправдоподобным. «Этот товарищ (Роман Коваленко.— "Ъ") живет внизу нас, я уехала из дома в 13:30, все было спокойно, вернулась в 14:27, за это время деревья сгорели до пеньков, выгорела площадь до самого верха, огонь пошел к "Сафари-парку", потом спускался с хребта с большой скоростью, как лавина»,— пишет одна из местных жительниц.

По словам очевидцев, в первые часы пожара шел черный дым, как при сжигании резины или пластика, что подтверждает версию полиции о том, что изначально возгорание возникло на месте складирования металлолома и прочего вторсырья.

Тушение пожара в районе Бобруковой Щели началось 29 августа в 14:30, о локализации огня пожарные сообщили только на следующий день около 18 часов, для полной ликвидации пламени потребовалось еще несколько часов. В борьбе с огнем приняли участие более 500 пожарных, спасателей и добровольцев, а также 90 единиц техники, в том числе три вертолета Ми-8 и два самолета-амфибии Бе-200, на горящий лес было сброшено более 700 тонн воды.

В субботу в Геленджике в лесу пройдет экологическая акция по уборке мусора, в том числе пластиковых фляг, в которых волонтеры привозили воду для тушения пожара. «Сафари-парк» в благодарность горожанам объявил бесплатный вход в парк 1 сентября. «Приходите и убедитесь, что у нас все хорошо!» — говорится в обращении парка.

Анна Перова, Краснодар