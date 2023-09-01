В Краснодаре заработали избирательные участки для жителей новых регионов РФ

В Краснодаре 1 сентября заработали избирательные участки для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Они будут работать три дня подряд с 8:00 до 20:00, 4 сентября — с 8:00 до 15:00.

Жители новых регионов России могут проголосовать на выборах законодательных органов власти.

Участок №8059 находится в помещении администрации Западного внутригородского округа (по ул. Красной, 111, в каб.14). Участок № 8060 расположен в Центре культуры и досуга Прикубанского округа (ул. Славянской, 28).

Наталья Решетняк

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