В Петербурге срочника оштрафовали на 250 тыс. руб. за шутку над сослуживцами

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд назначил штраф в размере 250 тыс. руб. бывшему военнослужащему, проходившему службу по призыву, за то, что он изготовил муляж взрывного устройства и сообщил об угрозе взрыва руководству, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Суд счел, что он сделал заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч.1 ст. 207 УК РФ). Подсудимый с обвинением согласился.

При назначении наказания военный суд учел раскаяние фигуранта дела, а также то, что он воспитывался с двух лет без отца и в многодетной семье. В качестве обстоятельства, отягчающего наказание, суд признал то, что преступление произошло в период мобилизации.

Суд установил, что 2 ноября 2022 года военнослужащий, неся службу в наряде в качестве дежурного по узлу связи, изготовил при помощи пенопласта, куска кирпича, зарядного устройства и клейкой ленты муляж взрывного устройства. Затем он сообщил начальнику узла связи, что обнаружил самодельное взрывное устройство. Результатом стали экстренные мероприятия по эвакуации как личного состава, так и документов из здания, в котором было обнаружено СВУ.

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