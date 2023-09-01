Renault готовит две новинки для шоу IAA Mobility

Компания Renault анонсировала две мировые премьеры для выставки IAA Mobility, которая пройдет в Мюнхене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Renault Scenic

Фото: Renault Renault Scenic

Фото: Renault

Главным дебютом станет новое поколение модели Scenic, которое впервые в истории превратится в кроссовер. Новинка будет создана по мотивам концепт-кара Renault Scenic Vision. Серийный Renault Scenic E-Tech получит полностью электрическую силовую установку.

Второй премьерой французского автопроизводителя станет серийная версия Renault Grand Kangoo, который станет удлиненной версией компактвэна Renault Kangoo последнего поколения. Ожидается, что технически обе модели будут идентичны и станут отличаться только габаритами.

Премьера обеих моделей Renault состоится в сентябре 2023 года выставке IAA Mobility в Мюнхене.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK