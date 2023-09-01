В районе пос.Чкаловский в Ростове 4 сентября пройдут плановые отключения воды

АО «Ростовводоканал» 4 сентября ограничит подачу холодной воды в Чкаловском районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающего предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АО «Ростоввдоканал» Фото: пресс-служба АО «Ростоввдоканал»

Водоснабжение будет ограничено в границах ул. Вятской — ул. Орской —ул. Троллейбусной — ул. Страны Советов — ул. Комбайностроителей — пер. Беломорской.

«Наши специалисты будут переподключать водопроводную сеть на улице 50 лет Ростсельмаша,— пояснили в пресс-службе предприятия. — К сожалению, эту задачу невозможно выполнить без временного ограничения подачи холодной воды в указанных границах».

Анастасия Назарова