Changan анонсировал седан Lamore для России

Компания Changan анонсировала новую модель для российского рынка — седан Lamore, который появится в продаже в 2023 году.

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В России модель будет доступна со 166-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Седан предложен в единственном варианте оснащения.

В комплектацию новинки входят 10-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедиа с 13,2-дюймовым вертикальным тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Andriod Auto, панорамная крыша, климат-контроль и широкий перечень электронных ассистентов водителя.

Стоимость нового Changan Lamore составит от 2,7 млн руб. Автомобиль уже доступен к заказу у официальных дилеров марки.

Максим Вершинин

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